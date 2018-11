Milan, concorrenza agguerrita per l'ivoriano Bailly

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è il Milan su Eric Bailly (24), ma non solo. Il portale Sportmediaset.it conferma che il difensore del Manchester United è anche sul taccuino del Paris Saint-Germain in vista del mese di gennaio. I rossoneri vorrebbero puntare sull'ex Villarreal per arricchire il reparto arretrato di mister Gennaro Gattuso, col calciatore pronto a salutare l'Old Trafford visto lo scarso impiego riservatogli da José Mourinho. Bailly, però, potrebbe decidere di restare in Premier League dove le richieste non mancano: su di lui ci sono Arsenal e Tottenham. Per il Milan, dunque, arrivare al classe '94 sarà tutt'altro che semplice.