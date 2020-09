Milan, concorrenza dall'Inghilterra per Fofana. Il Leicester offre 22 milioni per il difensore

Non c'è solo il Milan su Wesley Fofana, talentuoso difensore in forza al Saint-Etienne. Il centrale francese, classe 2000, piace anche in Inghilterra e in particolare al Leicester: le Foxes avrebbero messo sul piatto circa 22 milioni per il giocatore, ma il club francese lo valuta oltre 30 milioni. A riportarlo è il Daily Mail.