Milan, concorrenza dalla Premier League per Jovic: il Leicester prepara l'offerta per il serbo

Il Milan continua a seguire con attenzione Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid. Tuttavia la concorrenza è tanta, con il giocatore che ha mercato in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Star infatti, il Leicester è pronto all'offerta per l'ex Eintracht: contatti già avviati con l'agente del giocatore, il Real è pronto a trattare. I Blancos preferirebbero cedere l'attaccante in prestito, tuttavia il Leicester è convinto di poter strappare il giocatore a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro.