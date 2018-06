Milan, concorrenza XL per Werner. Occhio a Falcao e Immobile

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Milan con particolare attenzione all'attacco, reparto in cui è stato promesso un arrivo importante. Il budget stanziato, si legge, è di circa 70 milioni di euro, ovvero la valutazione fatta dal Lipsia per Timo Werner. Sul tedesco ci sono però anche Liverpool e Real Madrid, due concorrenti non proprio semplici da battere. Per questo occhio anche a Radamel Falcao, anche se l'elevatissimo ingaggio spaventa, e al laziale Ciro Immobile.