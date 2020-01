© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dall’Olanda arrivano conferme sull’interesse del PSV Eindhoven per il terzino del Milan Ricardo Rodriguez. Il giocatore svizzero ha infatti intenzione di giocare con continuità per non perdere la convocazione al prossimo Europeo e in questa finestra di mercato sarebbe pronto a cambiare aria visto che in rossonero è chiuso da Theo Hernandez. De Telegraaf conferma l’interesse del club biancorosso per il calciaotre e che questi sia pronto a sfidare la concorrenza dei club teseschi e francesi che si stanno muovendo in queste settimane per avere Rodriguez dal Milan.