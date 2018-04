© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso l'edizione odierna di Tuttosport emergono nuovi dettagli sul futuro a tinte rossonere del fantasista brasiliano Bernard. Secondo il quotidiano, il Milan avrebbe battuto infatti la forte concorrenza di Inter e Roma, assicurandosi il classe '92 in scadenza di contratto con lo Shakhtar Donetsk a partire dalla prossima stagione. Se l'operazione dovesse andare in porto, si tratterebbe del terzo svincolato in arrivo quest'estate alla corte di Gattuso dopo Reina e Strinic.