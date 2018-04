Milan, conferme su Joao Felix ma le priorità sul mercato sono altre

Quando c’è un giovane promettente che richiama l’attenzione dei grandi club, il Milan non si tira mai indietro. E’ il caso di Joao Felix, centrocampista classe '99 del Benfica che piace anche ai rossoneri. Il ragazzo è stato osservato più volte dagli scout del Milan, però secondo quanto appreso da MilanNews.it in questo momento non rappresenta una priorità per il prossimo mercato. I motivi sono due: in primis per la spesa che dovrebbe fare il club di via Aldo Rossi. Il “nuovo Rui Costa” ha una clausola da 60 milioni di euro e la squadra portoghese non attuerebbe grossi sconti a chi volesse comprarlo. Il secondo motivo è che la dirigenza milanista vorrebbe acquisire nel prossimo mercato giocatori pronti e con esperienza europea. Joao Felix dunque piace moltissimo, ma non è esattamente la priorità del Milan.