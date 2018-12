© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano conferme all'indiscrezione degli scorsi giorni, rimbalzata su queste colonne, dell'idea Alexandre Pato per il Milan. 36 gol in 59 partite con il Tianjin Quanjian, il 29enne ha superato i problemi fisici che lo hanno afflitto in passato. Coi cinesi ha una clausola da 25 milioni e guadagna 9 milioni fino al dicembre 2019, ovviamente cifre da rimodulare affinché torni a essere un giocatore rossonero.