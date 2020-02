© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan non ha perso di vista Matias Zaracho. Come riporta oggi il portale TodoFichajes, i rossoneri starebbero monitorando con grande attenzione il fantasista classe 1998 del Racing Club de Avellaneda. Il talento argentino in questa stagione ha realizzato finora tre gol e un assist in 15 presenze e per portarlo in Serie A sono già pronti 15 milioni di euro.