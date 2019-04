Milan, confronto dirigenza-squadra prima dell'allenamento

© foto di Federico Gaetano

Questa mattina c'è stato a Milanello un confronto tra Leonardo, Maldini e la squadra. L'allenamento del Milan è iniziato alle 11.15 e pochi minuti dopo i due dirigenti rossoneri hanno lasciato il centro sportivo. In precedenza, per un paio d'ore c'è stato un confronto su quanto accaduto nella giornata di ieri, in una gara che ha sancito l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

Nessun faccia a faccia con Gattuso - Non c'è stato invece un confronto diretto con l'allenatore. Gennaro Gattuso resta saldo al suo posto: le somme si tireranno solo a fine stagione.