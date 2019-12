Milan, contano i punti: oggi partita senza appello a Parma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Dobbiamo forzare i tempi, nel nostro mestiere non c'è mai pazienza e tempo di aspettare. In un club così ambizioso contano il bel gioco e i risultati". Stefano Pioli è concentrato e fiducioso, e oggi contro il Parma cercherà la sua seconda vittoria da quando siede sulla panchina del Milan. Un successo per i rossoneri è troppo importante per cominciare a ripartire, perché in caso contrario sarebbe crisi grave e profonda: “Siamo il Milan, l'Europa è la casa del Milan, l'obiettivo deve essere quello ma non possiamo parlarne adesso. La squadra lotta, gioca e corre dall'inizio alla fine, dobbiamo alzare il nostro livello, se vogliamo provare a tornare in Europa è il momento di fare dei punti. Non è facile ma è un'opportunità che dobbiamo andare a cercare", ha spiegato in conferenza il tecnico.

Il Milan oggi non potrà contare su Duarte e Paquetà infortunati, mentre Mattia Caldara ha cominciato a giocare con la squadra Primavera. Tornano però Rodriguez, Castillejo, Calhanoglu e Bennacer, quest’ultimo sarà il regista titolare della formazione rossonera al Tardini. In attacco Suso, Piatek e Calhanoglu, dove il turco si alternerà con Bonaventura sul binario di sinistra che invece ricoprirà il ruolo di mezzala. "I giocatori intelligenti e forti come Bonaventura possono giocare in qualsiasi posizione, sono contento di aver la possibilità di scegliere. Ci sta mancando un piccolo pezzo di efficienza tecnica, Jack può aiutarci ad alzarlo. Mi ha dato grandissima disponibilità e andiamo avanti", ha detto l'allenatore rossonero. Kessie potrebbe vincere il ballottaggio con Krunic come mezzala destra. In difesa ancora Conti, con Musacchio, Romagnoli e Hernandez.