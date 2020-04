Milan, contatti avviati con gli agenti di Milik: Kessie potrebbe entrare nell'affare

vedi letture

Il Milan avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti di Arkadiusz Milik in vista della prossima stagione. Contatti ancora non stabiliti con il Napoli che dal canto suo sta provando a rinnovargli il contratto. La decisione verrà presa entro e non oltre il 1° luglio, dopo eventualmente si penserà alla cessione. In quel caso i rossoneri sarebbero molto interessati anche se i 35 milioni che gli azzurri potrebbero chiedere sono troppi per le casse milaniste. Per questo si pensa alla possibilità di inserire una contropartita per abbassare le pretese partenopee, con il nome di Kessié primo sulla lista anche di Gattuso. A riportarlo è Sport Mediaset.