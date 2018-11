Milan, contatti col Chelsea per Fabregas: ostacolo ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, il Milan ha iniziato a parlare con il Chelsea anche di Cesc Fabregas, 31enne centrocampista in scadenza di contratto a giugno che in passato è già stato più volte cercato dai rossoneri. Come spiega la Rosea, più che il costo del cartellino (siamo intorno ai 10 milioni), l’ostacolo è l’ingaggio in quanto Fabregas guadagna 8 milioni all’anno e il Milan deve stare attento al fair play finanziario.