Milan, contatti con il Sassuolo per Scamacca ma la richiesta di 25 milioni è un problema

A margine della partita vinta domenica scorsa contro il Sassuolo, i dirigenti del Milan hanno parlato con quelli neroverdi di Gianluca Scamacca, attaccante attualmente in prestito al Genoa ma di proprietà degli emiliani che tanto piace a Maldini e ad altre squadre in A. Una mossa preventiva quella milanista per contenere i potenziali assalti di club come la Fiorentina e la Roma. Il problema è il valore del suo cartellino che cresce di settimana in settimana e che attualmente è stimato in 25 milioni di euro, ma anche l'eventuale richiesta del Genoa di un indennizzo adeguato per interrompere in anticipo il prestito del giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.