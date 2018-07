Milan, contatti con l'entourage di Bernard: c'è anche il Chelsea

Fonte: milannews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, Leonardo ha messo nel mirino il brasiliano Bernard. Il classe ’92 è un giocatore duttile, in grado di agire su tutto il fronte offensivo. Soprattutto, è senza contratto dopo aver detto addio allo Shakhtar Donetsk. Stando all’indiscrezione riferita da Tuttosport, Leonardo ha già avuto dei contatti con l’entourage del calciatore e la prossima settimana è previsto un incontro a Milano. Il club rossonero non può fare grossi investimenti in questa finestra di mercato: Bernard è svincolato, ma bisogna capire quanto chiederanno gli agenti tra ingaggio e commissioni. Il brasiliano piace e non poco al Milan, ma a mettere i bastoni fra le ruote potrebbe esserci ancora il Chelsea, un club destinato a incrociare il destino del mercato rossonero in questa sessione. Anche i Blues, infatti, sono interessati all’ex Shakhtar e potrebbero presto passare dagli apprezzamenti ai fatti.