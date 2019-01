Milan, contatti con la Lazio per Milinkovic-Savic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo averlo seguito a lungo la scorsa estate, il Milan è nuovamente in pressing su Sergej Milinkovic-Savic della Lazio: secondo Il Giornale, nella giornata di ieri ci sarebbe stato un primo contatto tra le parti, anche se resta un'operazione molto complicata in quanto il club biancoceleste non intende privarsene a gennaio.