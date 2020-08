Milan, contatti costanti fra Pioli e Ibrahimovic: arma in più per il rinnovo dello svedese

vedi letture

Rinnovo o non rinnovo? Il dubbio del Milan è certamente legato a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha risolto quasi tutti i problemi rossoneri dal suo arrivo e, insieme al lavoro di Stefano Pioli, ha rilanciato la squadra in classifica specialmente nel post-lockdown. La situazione è ancora di stallo con l’attaccante che chiede 7,5 milioni di euro all’anno mentre la società si ferma a 6 compresi i bonus, con una distanza che resta e per il momento non si è accorciata.

Contatti telefonici - Il rapporto fra il tecnico ex Fiorentina e Zlatan è sempre stato ottimo, sia dai tempi della quarantena che adesso. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i contatti fra i due continuano ad essere frequenti e chissà che questa non possa essere un arma un più per convincere la stella a trovare un accordo e a prolungare la propria esperienza al Milan.