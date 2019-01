Milan, contatti Leonardo-Preziosi: Piatek costa 60 milioni di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quello del Milan per Krzysztof Piatek del Genoa non sarebbe solo un semplice interesse, spiega oggi La Gazzetta dello Sport. La società di via Aldo Rossi avrebbe già mosso i primi passi per il bomber polacco: negli ultimi giorni, Leonardo avrebbe infatti avuto dei contatti con il presidente rossoblù Preziosi per iniziare a discutere del possibile trasferimento in estate di Piatek in rossonero. Ovviamente il Milan non è l'unico club interessato (piace per esempio anche a Napoli, Juventus e Inter), così come è presto per stabilire il prezzo del cartellino visto che manca ancora tutto il girone di ritorno (al momento viene valutato non meno di 60 milioni).