Milan, contatti per il rinnovo di Donnarumma: possibile prolungamento di un solo anno

Proseguono i contatti per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, visto che al momento è impossibile parlare di un prolungamento fino al 2025, l'idea che circola con maggiore insistenza a Casa Milan è quella di un rinnovo per un solo anno, con magari un piccolo sconto da parte di Gigio: ingaggio da 5 milioni di euro più qualche bonus generoso. Se Donnarumma non ha mai nascosto la volontà di restare in rossonero, non è detto però che queste cifre vadano bene anche al suo agente Mino Raiola.

Cessione - Donnarumma vorrebbe restare ma l'addio non è da escludere, sempre che arrivi un'offerta all'altezza, quella che il Milan non potrebbe proprio rifiutare.