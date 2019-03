Milan, contatti per il rinnovo di Rodriguez. Piace a Monaco e B. Dortmund

© foto di PhotoViews

Secondo quanto riferito dai colleghi di Gazzetta.it, ci sono sirene europee su Ricardo Rodriguez, terzino del Milan. Lo svizzero infatti piace sia al Monaco in Francia che al Borussia Dortmund in Germania, ma l'allenatore dei rossoneri Gennaro Gattuso lo ritiene una pedina fondamentale. Ecco perché sono già partiti i contatti per un prolungamento fino al 2023 dell'attuale contratto.