Nome nuovo per la difesa del Milan. Secondo quanto riferito da Sky, nel continuo via via di agenti in sede, i rossoneri avrebbero incontrato anche chi cura gli interessi di Dayot Upamecano. Difensore centrale, classe '98, protagonista all'Europeo di categoria con l'Under 21 della Francia, il giovane del RB Lipsia piace ai rossoneri, anche se la richiesta del club tedesco al momento è piuttosto alta, nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Nei prossimi giorni previsti nuovi contatti per capire la fattibilità dell'operazione.