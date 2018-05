Milan, contatto con entourage Zaza: alta la valutazione del Valencia

Ultime notizie su Simone Zaza (26), attaccante italiano in forza al Valencia. Sportitalia fa sapere che durante la scorsa settimana c'è stato un confronto tra la dirigenza del Milan e l'entourage dell'ex Juventus: la situazione per arrivare all'ex bianconero non è facile, in quanto la valutazione dei taronges è alta. I rossoneri attendono inoltre notizie dall'UEFA, potrebbero esserci sviluppi post-Mondiale con l'inserimento nella trattativa di qualche calciatore. Potrebbe essere inserito Andrè Silva (22), attaccante portoghese che potrebbe finire in Spagna. Zaza, però, interessa anche al Torino.