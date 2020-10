Milan, contatto con l'Hellas Verona per Lovato: Setti lo valuta già 15 milioni di euro

vedi letture

Matteo Lovato è uno dei giovani di proprietà dell'Hellas Verona che si è messo in mostra nel corso di queste prime giornate di Serie A. Il difensore centrale, che è stato prelevato dal Padova in Serie C per circa un milione di euro, è già finito nel mirino di squadre di prima fascia, con un primo contatto già avvenuto tra il Milan e il presidente Setti. I rossoneri sono alla ricerca di un giovane da inserire in rosa proprio nel suo ruolo per il prossimo gennaio, con i gialloblu che attualmente valutano il calciatore circa 15 milioni di euro, cifra destinata a salire in fretta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.