Sono stati utili anche in chiave mercato i sorteggi di Champions ed Europa League andati in scena oggi a Nyon. Stando a quanto riportato da SportMediaset, infatti, la dirigenza del Barcellona avrebbe avuto modo d'incontrare i colleghi del Milan, seppur non interessati all'esito delle urne, per fare il punto su Jean-Clair Todibo. Il centrocampista ex Tolosa può lasciare i blaugrana con la formula del prestito con diritto di riscatto.