Spazio al Milan e alla posizione di Rino Gattuso nelle pagine del Corriere della Sera di questa mattina. Il tecnico resta in bilico ma il club non riesce a trovare un'alternativa valida: il sogno è Antonio Conte che però non intende subentrare in corsa e gli altri profili non convincono. Elliott vorrebbe Leonardo in panchina ma lui rifiuta con decisione. E intanto domani i rossoneri affronteranno la SPAL per chiudere la serie nera.