Milan, Conte o Ancelotti: due nomi da sogno per il futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i sondaggi in primavera, il Milan non ha mai rotto il filo conduttore che porta a un futuro con un allenatore top in panchina. A parte la conferma di Montella, che comunque non vive un momento di serenità visti i risultati ottenuti in queste prime giornate di campionato, i dirigenti rossoneri, su esplicità richiesta della proprietà cinese, continuano a pensare a due nomi: Antonio Conte e Carlo Ancelotti. Il primo ha confidato di avere nostalgia della Serie A e dell'Italia, il secondo è in difficoltà nella sua esperienza tedesca. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.