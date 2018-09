Milan, Conte preferito per il post-Gattuso. Ma prima la causa col Chelsea

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è in cima alla lista di Leonardo per il dopo-Gattuso. In questo preciso momento, però, arrivare all’ex c.t. azzurro è piuttosto complicato. Persone vicine al tecnico leccese dicono che sia turbato per quanto accaduto con il Chelsea. Chi lo conosce bene - scrive la Rosea - giura che per lui ora è prioritario togliere la macchia di un licenziamento simile. Conte è tecnicamente libero, può accasarsi dove vuole, ma è presto per dire che il suo futuro possa essere definito in tempi brevi. A novembre, infatti, è previsto il giudizio di primo grado di fronte agli organi di giustizia calcistici inglesi. L’allenatore ritiene fondamentale che il Chelsea ritiri le accuse di aver procurato dei danni alla società e paghi la clausola da 10 milioni che gli spetta. È indispensabile sciogliere questo doppio nodo per uscire a testa alta da questa incresciosa vicenda.