Milan, Conti a Villa Stuart: "A settembre voglio essere in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le parole Andrea Conti, terzino del Milan, al momento del suo arrivo nella clinica romana di Villa Stuart (dove sarà sottoposto al secondo intervento al ginocchio sinistro di questa stagione): "Sono molto tranquillo, so che purtroppo sono cose che capitano e se è successo vuol dire che doveva andare così, però sono molto sereno e non vedo l’ora di fare l’operazione per iniziare a lavorare. A settembre voglio essere in campo per togliermi le soddisfazioni che mi sono perso quest’anno perché sono sicuro che l’anno prossimo sarà completamento diverso e l’anno migliore che farò. I compagni mi sono sempre stati vicini e so che sono con me e vinceranno le partite con me. La Nazionale? Sarà un obiettivo, ma adesso penso solo all'operazione e al lavoro dei prossimi mesi", le parole riportate da gianlucadimarzio.com.