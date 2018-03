Milan, Conti: "Credo alla Champions. Juve e Inter non decisive"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della sua intervista per i canali ufficiali della società, il difensore Andrea Conti ha parlato dell'obiettivo Champions.

Ci credi alla Champions?

"Ci credo. Ci credevo già mesi fa quando i punti di distacco erano di più e non vedo perchè crederci adesso. Le rivali, come dice la classifica, saranno Inter e Lazio".

Sei una delle chiavi per raggiungere l'obiettivo?

"Speriamo. Me lo auguro. Spero di dimostrare sul campo di essere un'arma in più".

Juve e Inter saranno decisive?

"Decisive non lo so perchè restano un po' di partita. Sicuramente saranno importanti".