Milan, Conti: "Dopo il secondo infortunio mi è crollato il mondo addosso"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Andrea Conti ha parlato così in vista del finale di stagione che attende il suo Milan. Di seguito l'anteprima della sua intervista:

Su Bakayoko: “La cosa è rientrata subito dopo la fine della partita, anche perché era più importante pensare alla vittoria appena ottenuta. Ha chiesto scusa al gruppo, alla società e al mister e per noi è passato. Mi dispiace per lui perché nelle ultime settimane è stato oggetto di tante critiche. È un ottimo ragazzo che non merita le brutte cose che gli sono state dette. Siamo con lui, siamo tutti uniti e il nostro obiettivo è cercare di centrare la Champions, senza pensare a quello che succede fuori”.

Sugli infortuni: “Dopo il secondo infortunio mi è crollato il mondo addosso, ero appena rientrato. È stato il periodo sicuramente più brutto. Non è facile riprendersi da questi infortuni, sto cercando di lavorare ancora di più per tornare il Conti che ero prima, anche se non ci sono ancora riuscito. So che c’è bisogno di un po’ di tempo, di continuare a lavorare e di continuità per entrare in condizione e fare del mio meglio”.