Milan, Conti: "Emozionato come la prima volta. Ci servono punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro il Chievo, il giocatore del Milan Andrea Conti ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Sono molto emozionato, è come se fosse la prima volta. Sono stati mesi difficili per me e questa convocazione significa tanto, vuol dire essersi lasciati alle spalle un periodo brutto".

Sul Chievo:

"Loro hanno bisogno punti ma anche noi. Sono tosti, esperti e vengono qui per portare a casa punti salvezza. Davanti al nostro San Siro, non può mancare l'impegno".

Minuti a fine gara?

"Li farei volentieri, ma dipende dalla gara. Vedremo, l'importante è vincere".