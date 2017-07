Milan, Conti: "Essere qui è emozionante e inaspettato. Sono onorato"

© foto di LaPresse/Spada

Andrea Conti, ultimo acquisto del mercato rossonero, parla così ai microfoni di MilanTv presentandosi ai nuovi tifosi rossoneri: "Ho sensazioni positive, è emozionante essere qua e un po' inaspettato perché ero partito per le vacanze per poi tornare subito indietro. Quarto di difesa? Sempre, tranne l'ultimo anno di Primavera che facevo il quinto con la difesa a tre. Quando ha chiamato il Milan? Quasi non ci credevo. Poi quando mi ha chiamato il mio procuratore ho scelto subito il Milan, uno dei club più titolati al mondo. È stato un onore".