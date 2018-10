Milan, Conti: "Grazie ai tifosi, devo continuare a lavorare bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan Andrea Conti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa: "Sensazioni molti forti, già da domenica. Ho avuto un'accoglienza bellissima dei tifosi e non posso fare altro che ringraziarli perché in quest'anno mi hanno sempre sostenuto. Sono felice ma so che devo lavorare ancora tanto per essere al 100% ma sono fiducioso e devo continuare a lavorare bene".