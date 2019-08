© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti resterà senza dubbio al Milan: lo spiega Tuttosport oggi in edicola che racconta di come il giocatore abbia deciso di restare in rossonero. No al Parma, no al Werder Brema, il Milan ha preso atto che il giocatore vuole rimanere dopo aver messo alle spalle gli infortuni.