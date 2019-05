Milan, Conti: "In ritiro giorni difficili. Champions? Farò 50 km a piedi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'anticipazione di ieri , nella giornata di oggi sono arrivate altre parole del difensore del Milan, Andrea Conti, ai microfoni di DAZN.

Come sono andati i giorni di ritiro?

"Non sono stati facili, era come stare a casa senza poter mai uscire. Ci sono però serviti, visto che ci siamo compattati e abbiamo vinto una partita importante come quella contro il Bologna. In una stagione ci sono sempre degli alti e bassi ma sicuramente avremmo potuto evitare alcuni pareggi e qualche sconfitta. Tutti avrebbero però firmato per arrivare a questo punto della stagione con la possibilità di giocarci ancora il quarto posto".

Com'è stato conoscere Maldini?

“Fino a un paio di mesi fa facevo quasi fatica a parlare con lui. Lo guardi e vedi la storia, ma è una persona umilissima. Mi sono sentito parecchio in difficoltà quando l’ho conosciuto”.

È vero che in passato aveva svolto un provino con il Milan?

"Da piccolo ero stato preso sia dal Milan che dall’Atalanta, ma mio papà ha scelto la Dea. Credo sia stata una decisione per la quale lo ringrazierò per sempre".

Una promessa in caso di arrivo in Champions?

“Se devo fare tanti chilometri a piedi, li faccio volentieri. Cosa vuoi che siano 50 chilometri a piedi”