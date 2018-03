Milan, Conti: "Italia, dobbiamo ripartire e non piangerci addosso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore del Milan Andrea Conti ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società della Nazionale di Gigi Di Biagio: "Veniamo da una delusione importate però dobbiamo ripartire e finire di piangerci addosso. Sicuramente ci sono tanti giovani validi e anche Di Biagio, che è stato messo sulla panchina in questo momento, secondo me può essere la persona giusta perchè ha avuto tutti i giovani in questi quattro anni".