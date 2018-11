Milan, Conti: "Mi sento bene. Tanti compagni mi hanno scritto"

Andrea Conti, difensore del Milan, è rientrato ieri per 90 minuti nella gara di Primavera contro il Chievo - 0-2 il risultato finale - e ha rilasciato a Milan TV le sue impressioni. "Mi sento abbastanza bene, ora sono un po' sulle gambe- Andrò a Milanello e sarò a disposizione del Mister, sarà lui a decidere cosa dovrò fare. Fin dai primi momenti che mi sono infortunato ho percepito la vicinanza di tutti, dallo staff ai tifosi. Mi sono sempre stati vicino anche se di fatto non ho quasi mai giocato: li ringrazio e spero di ripagare in campo al più presto la loro fiducia".

Poi, sulla gara con l’Udinese: "Da parte della squadra c'è sempre stato il sostegno nei miei confronti, prima della gara mi hanno scritto tanti compagni. La vicinanza e il sostegno della squadra mi hanno dato la forza per superare il momento difficile, li ringrazio e spero di tornare a giocare presto con loro. La trasferta di Udine non sarà facile, il pubblico è un po' ostile ma siamo il Milan e dobbiamo puntare sempre al massimo. Arriviamo da due vittorie importanti, siamo in zona Champions e il morale è alto: vogliamo i tre punti".