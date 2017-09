Milan, Conti migliora ma non è ancora guarito. Situazione da monitorare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il dottor Stefano Mazzoni, medico sociale del Milan, è stato intervistato dai microfoni di Milan TV, fornendo un accurato bollettino medico sulla situazione degli infortunati, soprattutto su Andrea Conti: "Non è stato a disposizione perché ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra che si era gonfiata parecchio nelle prime ore. Devo dire che dopo una settimana la situazione è migliorata, però non è ancora guarito. Bisogna monitorare la situazione giorno dopo giorno. È in miglioramento". Romagnoli, invece, si sta allenando con regolarità.