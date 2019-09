© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Milan non rinuncia all'idea Serge Aurier. Secondo quanto riporta Sportmediaset, il terzino ivoriano del Tottenham resta un'idea concreta per sistemare la fascia destra dei rossoneri a gennaio. A mister Giampaolo serve d'altronde un'alternativa valida a Calabria, visto che Conti non sembra convincere pienamente.