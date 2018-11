Milan, Conti non convocato: la squalifica vale anche per il campionato

Nella lista dei convocati per il match contro al Juventus del Milan spicca l’assenza non solo di Giacomo Bonaventura, ma anche quella di Andrea Conti. Il giocare, come noto, è stato squalificato con la Primavera, ma la sua squalifica è valida anche per il campionato di Serie A. Per questo motivo il calciatore non è stato incluso tra i convocati.