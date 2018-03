Milan, Conti: "Non pronto per giocare dal 1'. Derby? Non sarebbe male"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunto da Premium Sport a margine dell'amichevole interna svolta quest'oggi, il laterale del Milan Andrea Conti ha parlato delle sue condizioni fisiche: “Sto bene, era importante mettere minuti nelle gambe anche se in una partita non con i ritmi della serie A. So già cosa vuole il mister da noi e questo è un bene. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Sulla possibilità di giocare in Primavera.

“Non ne abbiamo ancora parlato con il mister. Giocare una partita di campionato dall’inizio sarebbe complicato, qualche spezzone potrei essere in grado di farlo. C’è ancora una settimana di lavoro davanti dove posso crescere ancora. Il mister sa sicuramente cosa sia giusto fare”.

Sull'eventuale ritorno in campo nel derby.

“Devo lavorare ancora tanto, non sarebbe male tornare contro l’Inter”.

Sulla possibilità di qualche gol importante nel finale di stagione come fatto con l’Atalanta.

“L’anno scorso giocavo con un modulo diverso, ma spero di poter dare il mio contributo in zona gol”.