Milan, Conti: "Non sono ancora al top ma sto meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Milan ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali della società rossonera:

Come stai?

"Sto bene. Dopo tanto tempo, per fortuna, inizio a sentirmi meglio. Non sono ancora al 100% ma mi sento meglio".

Pronto per giocare uno spezzone di gara?

"Qualche spezzone di partita sicuramente. A esser sincero non mi sentirei ancora pronto a giocare dall'inizio".

Come è stato tornare in panchina a San Siro?

"Mi sentivo emozionato quasi come la prima volta. Dopo tanto tempo rivivere lo spogliatoio e le emozioni che ti dà la partita è stato per me molto importante".

Che Milan hai ritrovato?

"Un Milan dove è cambiato tanto. Sia nel modo di giocare che nella caratteristica della squadra".

Orogoglioso di essere fondamentale per il gruppo?

"Fondamentale non spetta a me dirlo. Io ho sempre cercato di stare vicino alla squadra perchè è la cosa che mi aiutava a stare meglio. Anche i compagni sono stati vicino a me e mi hanno aiutato ad affrontare questo percorso riabilitativo nel migliore dei modi".