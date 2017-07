Milan-Conti, oggi incontro con l'agente di Pessina per sbloccare l'affare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata decisiva per il trasferimento del terzino destro Andrea Conti dall'Atalanta al Milan. Come riporta la Gazzetta dello Sport, per sbloccare definitivamente l'affare bisognerà trovare la quadra su Mattia Pessina, giovanissimo centrocampista rossonero che il Milan, in un primo momento, aveva promessa al Sassuolo, ma che l'Atalanta ha individuato per dare il via libera all'affare.

Oggi - si legge - il procuratore di Pessina Giuseppe Riso incontrerà il Milan e potrebbe arrivare la svolta decisiva a questa lunga telenovela.