© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti ha parlato a Milan Tv prima della sfida contro il Torino: “Oggi è importante, come tutte le altre partite. A questo punto della stagione sappiamo di giocarci tanto. Vogliamo portare a casa la vittoria per centrare al più presto il nostro obiettivo. Mister Gattuso sa cosa dirci e cosa consigliarci in momenti delicati come questi”