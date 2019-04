© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti, giocatore del Milan, ha presentato a Sky Sport la sfida contro il Torino: “È una partita fondamentale, per noi è come se fosse una finale. Ci siamo giocati molti match point nell’ultimo pericolo, dobbiamo dare il massimo per vincerla. Oggi dobbiamo dimostrare, come abbiamo fatto tante volte in stagione, che il mister si deve ricredere su di noi. Siamo forti e oggi ne daremo la dimostrazione”, ha concluso.