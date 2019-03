© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Andrea Conti, intervenuto su Instagram, ha pubblicato un bellissimo messaggio rivolto a Gianluigi Donnarumma, suo compagno di squadra ieri protagonista di un grave errore: "Non ti azzardare a buttarti giù di morale perché con tutte le volte che ci hai salvato quest’anno dobbiamo solo ringraziarti! Non sarà di certo un incidente a cambiare il tuo immenso valore, così come un passo falso non cambia i nostri obiettivi!".