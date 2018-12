Fonte: Milannews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti, intervistato da Milan Tv, ha parlato così della sua condizione: “Sono stato meglio ma anche peggio. Sto bene, mi sento pronto anche se non so se riuscirò a giocare una partita dall’inizio perché mi manca il minutaggio. Per fare uno spezzone di partita sono pronto, poi sarà il Mister a decidere. Quando mi riterrà all’altezza io mi farò trovare sempre pronto”