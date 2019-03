© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti , terzino del Milan, ha parlato a microfoni di Milan TV della sua condizione: "Sto bene, nella partita contro l’Empoli ho giocato per la prima volta novanta minuti dopo tantissimo tempo. Pensavo di stare peggio sinceramente, sono consapevole di non avere la partita intera. Sono al settanta per cento della mia condizione ideale. Sono pronto, il Mister sa che può contare su di me. Mi alleno sempre al massimo e quando vengo chiamato in causa cerco di dare il mio contributo”