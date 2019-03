Milan, Conti: "Vorrei giocare di più, ma Calabria sta facendo benissimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gran momento per il Milan, al terzo posto dopo l'ultima giornata di campionato. Ne ha parlato a Sky Sport 24 Andrea Conti: "Ci sta aiutando tanto la posizione in classifica, è sempre stata il nostro obiettivo. L'entusiasmo che c'è è rispecchiato dai tifosi, davvero tanta roba".

Ora il Chievo.

"Dobbiamo affrontare il Chievo pensando che sia una finale, è fondamentale ottenere i tre punti per difendere la zona Champions".

La concorrenza di Calabria.

"Dopo tanto tempo fuori, sapevo che non sarei entrato subito in condizione: vorrei giocare di più, ma chi sta giocando al mio posto sta facendo alla grande".

Il rapporto con Gattuso.

"Il mister sa quello che ho passato, sa bene come gestirmi e quando farmi giocare".

Suso sotto accusa.

"Suso torna fino all'area di rigore e fino a qualche mese fa magari non lo faceva, facendo questo tipo di lavoro magari è un po' penalizzato ma ci difendiamo meglio anche grazie a lui".

Un fioretto per la Champions?

"Non so, con l'Atalanta ho fatto i capelli biondi per l'Europa, devo fare qualcosa per non essere ripetitivo. Capelli rossoneri? Magari si può fare".