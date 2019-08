Milan, Conti vuole restare: nelle prossime ore lo ribadirà a Maldini

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Conti vuole restare al Milan. Come riporta Sky Sport, nelle prossime ore il laterale rossonero parlerà infatti con Maldini per ribadirgli la sua intenzione di continuare a giocare nel 'Diavolo'. Conti, come già comunicato dal suo agente, vuole giocarsi le sue chance con Calabria agli ordini di mister Giampaolo.